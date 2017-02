Prefeitura de Leopoldina convoca professores aprovados em 2016 para contratação temporária

A Prefeitura de Leopoldina publicou em seu site oficial nesta quinta-feira, 16, às 13h49, Edital de Convocação Nº 001/2017 para Contratação Temporária de 16 candidatos aprovados e classificados no Concurso Público nº 001/2016 para o cargo de Professor de Educação Básica II – Educação Infantil, Ensino Fundamental até 5º ano EJA.

Os candidatos foram convocados a comparecerem no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Leopoldina, situado à Praça Professor Botelho Reis, 28, 1º andar, Centro, no período de 24 horas, no horário de 13h00 às 17h00, para início dos procedimentos, caso seja de interesse do mesmo, a contratação temporária até que seja convocado para a vaga do Concurso Público Edital 001/2016, homologado em 29 de setembro de 2016.

Cargo: Professor de Educação Básica II – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ATÉ 5º ANO, EJA.

Convocados Edital Nº 001/2017 para Contratação Temporária

Gislene de Oliveira Martins

Juliana de Souza Pacheco Mendonça

João Carlos da Silva Santos

Lorena Silveira Conte

Hellen Rezende de Almeida

Marly do Carmo Moraes Rodrigues

Maria Cristina Silva Oliveira

Cristiane Gonçalves Magalhaes

Juliete Correa Esteves

Raquel Alves Davi Amah Tete

Rafaella da Silva Cruz

Patricia Teixeira de Menezes

Olga da Silva Martins

Fabia Correa Casadio

Grayce Costa Ribeiro de Oliveira

Laura da Silva Rocha