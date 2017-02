Santa Casa de Lima Duarte corre risco de fechar as portas

Passando por crise financeira, a Santa Casa de Misericórdia em Lima Duarte pode chegar a fechar as portas. Segundo Oldair José Paiva, diretor da unidade, os repasses de verbas públicas há muito tempo não chegam à instituição, inclusive, alguns setores já pararam devido a situação. “Se não houver pagamento, até o final dessa semana, poderá ocorrer uma greve na instituição”, destacou.

Atualmente, o hospital conta com ajuda de pessoas da própria comunidade para tentar adiar o fechamento. “Parte do serviço ortopédico foi paralisado por falta de pagamento” , completou o diretor. Segundo Paiva, a unidade atende, aproximadamente, 1.800 pacientes por dia.

LEILÃO DE CAMISAS SERÁ REVERTIDO EM DOAÇÃO AO HOSPITAL

Marcus Vinicius de Alcântara, morador de Lima Duarte, sensibilizado com os problemas enfrentados pelo hospital, fez a doação de sete camisas de futebol autografadas por jogadores que devem ser leiloadas. O dinheiro arrecadado será revertido para auxiliar nos custos do hospital. Os lances podem ser dados até o dia 8 de março e os interessados devem entrar em contato com Marcus Vinicius, por telefone.

“Eu mesmo já fui atendido diversas vezes por este hospital, e sei o quão importante é para minha cidade e todos da região. Acredito que todos nós devemos fazer nossa parte como cidadão e ajudar da forma que puder” diz.

As camisas foram repassadas a Marcus Vinicius pelos próprios jogadores, entre eles o juiz-forano, Rafael Botti, que assina a camisa do Figueirense e Neymar.