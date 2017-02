Mulher é baleada ao flagrar ação de assaltantes no centro de Matias Barbosa

Um grupo de seis homens tentou assaltar uma agência bancária do Banco do Brasil, localizada na Rua Elói de Andrade, região Central de Matias Barbosa, na madrugada dessa terça-feira, 14. De acordo com a Polícia Militar (PM) do município, os indivíduos instalaram explosivos em um caixa eletrônico com o intuito de acessar o dinheiro presente no equipamento bancário.

Uma mulher de 38 anos, que mora no prédio em que a agência está situada, teria ouvido a movimentação e acompanhou a ação dos assaltantes pela janela. Ao perceberem que estavam sendo acompanhados, os homens efetuaram disparos e atingiu o ombro da mulher. Em seguida, eles fugiram.

A PM foi solicitada em uma ocorrência de um caminhão que foi incendiado em um bairro distante do centro da cidade. A suspeita é que os autores teriam ateado fogo no veículo para despistar os militares. Segundo a PM, a perícia realizará o trabalho para identificar se o fogo foi iniciado por uma falha mecânica ou se foi um incêndio criminoso.

A mulher foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). A PM informou que o grupo não teve acesso ao dinheiro e que os explosivos apenas danificaram o caixa.