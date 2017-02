Nossa Senhora de Lourdes: Arquidiocese de Juiz de Fora celebra a protetora dos enfermos

Vai até a próxima sexta-feira, 10 de fevereiro, a novena em honra a Nossa Senhora de Lourdes, considerada a protetora dos enfermos e cujo dia é celebrado no sábado, dia 11. Paróquias da Arquidiocese de Juiz de Fora renderão homenagens a essa denominação de Maria com a realização de missas especiais.

Confira as programações completas:

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Bairro Francisco Bernardino

*A Matriz Nossa Senhora de Lourdes fica na Av. Juscelino Kubitscheck, 790

Até 10 de fevereiro – Novena

19h – Santa Missa e bênção do Santíssimo Sacramento

*No dia 10 de fevereiro, haverá a Celebração do Sacramento da Crisma de jovens da paróquia, celebrada pelo arcebispo metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira.

**Durante a novena, a paróquia arrecadará fralda geriátrica, leite e materiais de higiene pessoal e limpeza, que serão doados para o Lar Luiza de Marilac e o Abrigo Santa Helena.

Dia 11 de fevereiro – Sábado

9h – Santa Missa com a bênção do Santíssimo Sacramento

12h – Meditação do Terço

15h – Santa Missa com a unção dos enfermos e bênção do Santíssimo Sacramento

19h – Santa Missa seguida de procissão* e bênção dos objetos

*Levar vela

Capela Nossa Senhora de Lourdes – Bairro Alto Grajaú (Pertencente à Paróquia Nossa Senhora do Líbano)

*A Comunidade fica na Rua Miguel Jacob, 415 ‐ Alto Grajaú

Até 10 de fevereiro – Novena

19h – Terço

19h30 – Celebração e novena

*No dia 2, durante a celebração, haverá bênção das velas e, no dia 3, bênção da garganta.

Dia 11 de fevereiro – Sábado

19h – Momento com Maria na capela, com reza do terço, louvor e adoração ao Santíssimo Sacramento

Dia 12 de fevereiro – Domingo

8h – Procissão saindo da Rua Rosa Sffeir, 620 em direção à capela

9h – Celebração Eucarística na capela

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Pedro Teixeira/MG

*A Matriz Nossa Senhora de Lourdes fica na Praça Nossa Senhora de Lourdes, 160 - Centro

Até 10 de fevereiro – Novena

19h - Celebração Eucarística com padres convidados

*Haverá funcionamento de barraquinhas após as missas.

Dia 11 de fevereiro – Sábado

5h30 – Alvorada e repicar do Sino da Matriz

6h – Caminhada para a Gruta Nossa Senhora de Lourdes com a reza do terço

6h30 – Celebração Eucarística na Gruta Nossa Senhora de Lourdes

10h – Celebração Eucarística dedicada aos enfermos e idosos na Matriz

13h – Leilão de gado no Campo central

16h – Leilão de prendas miúdas no coreto da praça

18h – Missa Solene seguida de procissão pelas ruas da cidade

20h – Leilão de prendas miúdas

22h – Apresentação musical na praça

Dia 12 de fevereiro – Domingo

15h – Celebração Eucarística na Matriz

16h – Leilão de prendas miúdas e show de prêmios na praça

Outras informações:

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Francisco Bernardino: (32) 3221-5143

Paróquia Nossa Senhora do Líbano – Grajaú: (32) 3211-3381

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Pedro Teixeira/MG: (32) 3282-1162

Assessoria de Comunicação Arquidiocese de Juiz de Fora: (32) 3229-5450 / (32) 3229-5471 / (32) 98831-4454

Fonte: Assessoria de Comunicação/Imprensa Arquidiocese de Juiz de Fora