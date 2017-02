Manifestação em BH cobra nomeação de concursados para a Polícia Civil

Um grupo de mais de 150 pessoas participou de uma passeata pela Avenida Afonso Pena, na capital do Estado, Belo Horizonte, desde a manhã desse sábado, 4. O protesto reuniu aprovados no concurso da Polícia Civil de 2014, que aguardam nomeação.



Conforme o integrante da comissão dos aprovados do PCMG 2014, Thiago Dadalti, mesmo com a passeata, não houve abertura de negociação sobre o crnograma de nomeções, nem a indicação da prorrogação do concurso, que vence em agosto. "Vamos continuar acampando na porta do Palácio das Mangabeiras, até que uma negociação efetiva sobre as nossas pautas aconteça", afirmou.



A passeata terminou por volta das 14h. Ainda segundo Dadalti, o delegado- geral João Otacílio da Silva indicou a intenção de intervir junto ao Governo para que todos os aprovados sejam nomeados. A dificuldade em conseguir que todos os concursados sejam efetivados está, segundo o integrante da comissão, pela alegação do Estado de dificuldade diante da crise econômica, e também para que a Lei de Responsabilidade Fiscal não fosse ferida. No entanto, a lei permite exceções para os casos de vacância na segurança pública.