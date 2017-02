Carreta que transportava cerveja tomba na BR-040

Uma carreta que transportava latas de cerveja tombou na BR-040, próximo a cidade de Santos Dumont, na tarde dessa sexta-feira, 3. De acordo Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga, segundo declarado em nota fiscal, tinha o valor de R$71.893,90, e seguia do município de Piraí, no estado do Rio de Janeiro, para Juatuba, Minas Gerais.



A carga caiu em um córrego próximo à rodovia e foi saqueada por populares que aglomeram no local após o acidente. Quando os policiais chegaram, centenas de pessoas estavam no local e não foi possível efetuar prisões devido à necessidade de garantir a fluidez do trânsito e a segurança do local. A equipe policial fotografou e filmou a ação dos populares com o intuito de identificá-los posteriormente.



O acidente teria sido provocado por excesso de velocidade. O condutor de 34 anos não sofreu lesões.