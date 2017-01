Acidente na BR-120 mata quatro pessoas da mesma família

O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde dessa segunda-feira, 30, para socorrer vítimas de um acidente ocorrido no km 635 da BR-120. De acordo com informações da assessoria de comunicação do órgão, quatro pessoas da mesma família, sendo um idoso de 62 anos, que conduzia o veículo, sua esposa, filha e genro, morreram no acidente.



De acordo com informações preliminares, o Gol onde a família estava seguia de Ervália para Viçosa quando bateu de frente com outro veículo, que seguia na direção contrária, capotou e caiu de um barranco, localizado na beira da estrada. O condutor de outro veículo que passava pelo local relatou que o idoso teria tentado ultrapassá-lo, mas teria ficado indeciso se continuava a ultrapassagem ou voltava para a pista. No entanto, ele teria perdido o controle do carro e colidido com o Gol, que vinha na direção contrária.



O veículo da família capotou e os quatro ocupantes morreram no local. O outro condutor, que era representante de uma empresa de alimentos, ficou ferido. Ele foi socorrido e retirado do veículo. De acordo com os bombeiros, ele estava consciente e orientado, mas reclamava de dor abdominal. Ele foi conduzido ao hospital com suspeita de hemorragia interna ou fratura.



O Corpo de Bombeiros ainda está no local aguardando a liberação da perícia para remoção dos corpos. Ainda não há informações sobre as idades das outras três vítimas.