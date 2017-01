Acidente deixa seis feridos e uma pessoa morta em Astolfo Dutra

Uma batida entre dois carros deixou pelo menos seis passageiros feridos, e uma pessoa morta no Distrito de Santana de Campestre, cidade mineira de Astolfo Dutra. Segundo o Corpo de Bombeiros, o choque entre um Hyndai Elantra, com placa de Cataguases, e um Vectra, com placa de Ubá aconteceu durante o início da tarde. No carro Hyndai havia dois passageiros, e no Vectra cinco. O condutor do Hyndai, segundo os bombeiros, teria evadido do local antes da chegada do resgate.

Ainda segundo a ocorrência, ao chegar ao local, encontraram três vítimas presas às ferragens do Vectra, sendo que o carona não apresentava sinais vitais. A retirada do corpo da vítima foi feita após a liberação da perícia técnica da Polícia Civil, e o corpo encaminhado para funerária.