Jovem fica preso às ferragens e sofre fraturas múltiplas em acidente na MG-155

Um acidente grave, envolvendo um ônibus e um carro, na madrugada desse domingo, 29, na rodovia MG-155, que dá acesso à cidade de Jeceaba, próximo a Conselheiro Lafaiete, deixou um jovem de 22 anos, que conduzia o carro, com ferimentos graves e fraturas múltiplas, por ter ficado preso às ferragens.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o Samu acionou a equipe para retirar a vítima, que estava sozinha no veículo. Os militares trabalharam por cerca de 20 min, utilizando um desencarcerador, para soltar o jovem das ferragens, com sinais vitais preservados.

Após ser constatado pelos bombeiros e pela equipe médica do Samu que ele apresentava múltiplas fraturas, o condutor do veículo foi encaminhado à Maternidade São José, em Conselheiro Lafaiete. O motorista e os passageiros do ônibus não sofreram ferimentos.

Durante o atendimento, a via ficou interditada e o trânsito foi controlado pela Polícia Militar. A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia e outros procedimentos de praxe.

Os veículos teriam colidido de frente e o carro teria sido empurrado pelo ônibus por alguns metros, mas não há informações sobre o que teria causado o acidente.