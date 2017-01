MG registra primeira morte por suspeita de dengue em 2017

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) nessa quarta-feira, 25, até a segunda-feira, 23, haviam sido registrados 2.469 casos prováveis de dengue em Minas Gerais, segundo informações do Sinan-Online. Nesta classificação estão incluídos os casos confirmados e os casos suspeitos de dengue. Também de acordo com o boletim, até o momento, em 2017, há um óbito suspeito por dengue em investigação. A SES/MG não divulgou a cidade onde teria acontecido a morte. Durante todo o ano passado, 48 pessoas morreram em Juiz de Fora por suspeita de dengue. Em todo o estado foram 254 mortes.



Em relação à febre Chikungunya, também transmitida pelo Aedes aegypti, 107 casos foram levantados como suspeitos desde o início do ano e estão sendo investigados pela Secretaria, que também registrou 46 suspeitas de Zika até agora. Não há confirmações ou suspeitas de mortes por conta das duas doenças.

COMPARATIVO

As informações dão conta de que houve uma redução de mais de 55 mil casos prováveis de dengue em relação ao ano passado, quando, durante todo o mês de janeiro, foram registrados 58.422 suspeitas da doença. Os números também são menores em relação à Zika. Em janeiro de 2016 foram 746 casos investigados contra 46 registrados até agora em 2017.



A incidência da Febre Chicungunya, no entanto, já é três vezes maior do que todo o mês de janeiro de 2016. Até o momento, em 2017 são 107 casos suspeitos, contra 36 registrados no primeiro mês do ano passado. Ainda conforme o relatório, a maior ocorrência de casos e óbitos das três doenças em 2016 foi entre os três primeiros meses do ano.