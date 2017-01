Ex-primeira-dama Marisa Letícia é internada com AVC em São Paulo

A ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva deu entrada por volta das 15h no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após sofrer um Acidente Cerebral Vascular (AVC). Segundo a assessoria do hospital, a mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está na sala de emergência, mas no momento não é possível informar detalhes sobre o estado de saúde dela.

O Instituto Lula, por meio de sua assessoria de imprensa, confirma a internação, mas diz que não há informações sobre o estado de saúde da ex-primeira-dama, que tem 66 anos.

Fonte: Agência Brasil