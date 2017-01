Hemominas está contratando profissionais para atuação contra a febre amarela

Os doadores de sangue, fidelizados ou não, são ainda mais importantes, neste momento, para ajudar a região de Governador Valadares, no Território Vale do Rio Doce, no Leste de Minas Gerais. A Fundação Hemominas informa que foi registrada queda de mais de 50% no estoque dos grupos sanguíneos nos bancos de sangue no hemocentro da região.



As baixas, que atingem todos os tipos sanguíneos, são mais expressivas no estoque de sangue 'O' negativo (- 33,66%) e positivo (- 6,79%), 'A' negativo (- 19,31%), 'B' negativo (- 13,75%) e 'AB' negativo (- 32,65%). Além do período de férias e baixas de comparecimento, a Fundação Hemominas aponta a ausência ainda maior de doadores por conta do surto de febre amarela na região.



Neste momento, segundo o diretor técnico científico da Fundação Hemominas, Fernando Basques, duas ações são trabalhadas especificamente. A primeira, para fortalecer a captação em unidades da Hemominas que não têm surto de febre amarela. A ideia, segundo Basques, é que "essas unidades aumentem a captação, de forma a atender à demanda que surge nas regiões Nordeste e Leste do estado, e também parte do Sul, que estão entre os principais focos", observa.



Outro ponto, já direcionado à população de Valadares e região, é garantir que os doadores locais realizem suas doações antes de tomarem a vacina contra a febre amarela. "É sempre importante que as pessoas, principalmente da região do surto, se vacinem. Mas, antes de se vacinarem, é preciso que compareçam a uma unidade e façam sua doação. Isto porque, após vacinadas, as pessoas ficam sem poder doar sangue por quatro semanas", explica Basques.



O estoque vem diminuindo em todo o estado, e é necessário que a situação seja normalizada para que a Hemominas possa manter o número estratégico de bolsas de sangue em Minas Gerais e, assim, atender à demanda de pacientes.



Para ampliar a coleta de sangue em momentos de crise ou eventos de grande porte, a Fundação Hemominas recorre ao "Plano Relógio". Ativada em 2017, em função do surto de febre amarela, a ação busca aumentar o estoque estratégico da fundação em 20%.



Como o sangue é perecível e deve ser continuamente coletado para composição de estoques disponíveis, o Plano Relógio organiza as unidades em grupos com metas estabelecidas por períodos determinados. Vale lembrar que as plaquetas, por exemplo, são válidas para transfusão em até cinco dias após a coleta do sangue. Já as hemácias (parte vermelha do sangue), podem ser usadas no prazo de até 42 dias após a coleta.



"Estamos na primeira parte, para conseguir a coleta e um grande estoque. As ações vão caminhando de forma que cada região do estado consiga, durante mais tempo, fornecer para as unidades", aponta o diretor técnico Fernando Basques. Com a intensificação regional e por um prazo determinado, lembra Basques, a população doadora voluntária pode participar sem esgotar a capacidade de oferta de sangue de um só município.



O Plano Relógio já foi testado, com sucesso, em Minas Gerais, durante a Copa das Confederações (2013) e Copa do Mundo (2014).

CONTRATAÇÃO



A Fundação Hemominas abre, nesta terça-feira, 24, e quarta-feira, 25, das 9h às 16h30, chamamento público para contratação temporária e imediata de profissionais, justamente em virtude da Situação Emergencial gerada pelo surto de febre amarela.



Somente neste período, a instituição receberá currículos dos profissionais na plataforma Hemocurrículo, disponível no site www.hemominas.mg.gov.br. A contratação será por meio de contrato administrativo e por prazo determinado. O regulamento, modelo de currículo, entre outros detalhes, podem ser acessados no link http://www.hemominas.mg.gov.br/trabalhe/selecao-publica/category/172-chamamento-publico-febre-amarela. O chamamento é para as seguintes funções e localidades:

Local de atuação: Hemocentro Regional de Juiz de Fora

- Técnico de Enfermagem;

- Técnico de Patologia Clínica.

Local de atuação: Hemocentro Regional de Governador Valadares



- Técnico de Enfermagem;

- Técnico de Patologia Clínica;

- Auxiliar Administrativo;

- Farmacêutico Bioquímico/Biomédico;

- Médico Clínico com Residência.

Local de atuação: Hemocentro Regional de Montes Claros



Técnico de Enfermagem;

- Técnico de Patologia Clínica;

- Auxiliar Administrativo;

- Farmacêutico Bioquímico/Biomédico;

- Médico Clínico com Residência.

