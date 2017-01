Incêndio destrói carreta na BR-267

Uma carreta carregada com latas de leite em pó ficou destruída após pegar fogo na tarde desse domingo, 22. O incêndio teria começado no capô do veículo, no km 216 da BR-267, próximo a Bom Jardim de Minas, por volta das 14h. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor transportava a carga de Poços de Caldas, no sul de Minas, para Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, quando percebeu a perda de potência da carreta. Ele teria descido do veículo para verificar, e quando abriu o capô, o incêndio já tinha se iniciado. Ele tentou controlar as chamas com um extintor de incêndio, mas não conseguiu.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e, ao chegar ao local, duas mangueiras foram utilizadas para apagar o fogo. Foi necessário revirar a carga para atingir focos que se encontravam embaixo das latas de leite. Os bombeiros, então, solicitaram o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para retirada do veículo da estrada. Um guincho foi levado até o local, mas não foi suficiente para retirar a carreta, sendo necessário mais um guincho para elevar a cabine do veículo, que ainda estava superaquecida.



Após a chegada do segundo guincho, foi realizado o resfriamento total do veículo. A carreta foi removida pela PRF, assim como a carga, que ficou espalhada na pista. O condutor do veículo não ficou ferido.