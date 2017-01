Boxe contribui para alívio de estresse e definição muscular

O boxe é uma modalidade esportiva cuja prática regular apresenta benefícios múltiplos aos praticantes, entre eles, a diminuição do estresse cotidiano. Entre as habilidades trabalhadas no treino da luta, estão agilidade, noção de espaço e equilíbrio, além da coordenação motora.



“O boxe vai muito além da alta queima calórica. Essa atividade ajuda também no fortalecimento muscular, então a partir do momento que a pessoa começa a praticar, além da queima de calorias, que acontece automaticamente, os exercícios que somam força e velocidade, de maneira explosiva, acabam resultando também em uma maior definição corporal”, explica o personal fight e trainer, Cristian Silva.



Diferente de modalidades como a musculação e a caminhada, por exemplo, que podem, segundo Cristian, acabar causando certa monotonia e, com isso, motivar a desistência dos alunos, o boxe associado a uma dieta pode até mesmo substituir os demais exercícios, trabalhando da mesma forma o processo de perda de peso, assim como pode também pode ser somado a outras práticas para potencializar os resultados.



“Tenho casos de alunos que aderiram ao boxe e chegaram a emagrecer 18kg em três meses, pois a queima calórica do esporte é muito grande. Porém é importante destacar que o resultado pode variar confirme a intensidade com a qual o aluno realiza. Em uma hora de aula, é possível eliminar entre 700 a 1.500 calorias”, afirma Silva.



O professor também comenta que benefícios alcançados pelos praticantes da luta superam a definição física, alcançando a melhora do desempenho cardiovascular, por exemplo. De acordo com Silva, os exercícios aceleram o metabolismo, ajudam na melhora tanto do sistema cardiovascular como do sistema respiratório. “Como as atividades são executadas em ritmo acelerado, melhoram a circulação sanguínea e o fortalecimento do coração”.



Assim como em outras modalidades, não há nenhuma contra-indicação para a adesão ao boxe. “O importante é que o interessado realize um exame médico completo, para que, caso for comprovado alguma irregularidade nos exames, o paciente possa ser tratado o mais rápido possível, antes de começar a treinar”, orienta o personal fight.



Outro conselho de Silva é que antes de aderir a uma academia, o interessado busque informações sobre o professor. “Existem muitas pessoas que não possuem conhecimento sobre o boxe e dão uma série de orientações equivocadas, que podem trazer uma série de malefícios para o corpo de quem pratica a modalidade”, pondera.



Para os iniciantes, nas primeiras aulas a modalidade é apresentada, assim como os principais golpes e movimentos característicos , componentes e materiais usados, como luvas, saco de pancada e a corda. Mesmo para quem começa, as luvas e ataduras, que são os acessórios pessoais, devem ser adquiridos.



Com o tempo e o aprimoramento das habilidades, o praticante pode chegar ao treino chamado de ‘dois a dois’ ou sparring, no qual duas pessoas trocam golpes de forma supervisionada e guiada. Nesses casos, outros acessórios são necessários, como o protetor bucal. Todos eles podem ser adquiridos com valores acessível em lojas de artigos esportivos físicas ou pela internet.

Da redação/Colaboração Maxwel Muscardi e Renan Ribeiro