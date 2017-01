Nessa quarta-feira,18, no sorteio realizado na cidade de Teófilo Otoni, ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1895. O prêmio acumulou e deve pagar R$28 milhões no próximo sorteio no sábado, dia 21. Os números sorteados foram: 02 - 03 - 05 - 10 - 15 - 34. Segundo a Caixa Econômica Federal, 175 pessoas acertaram a quina e irão receber o valor de R$13.303,72 cada uma, já a quadra teve 10199 apostas premiadas que levarão R$326,10 cada uma.