Polícia Civil reforça entrega de vacinas no enfrentamento à febre amarela

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) vai reforçar a entrega de vacinas contra febre amarela nas áreas prioritárias - onde a incidência da doença está maior no estado. Para isso, foi disponibilizado pela PCMG um helicóptero que levará cerca de 80 mil doses da vacina para as cidades de Diamantina e Pedra Azul, sendo 40 mil para cada cidade. As doses da vacina serão recebidas por uma equipe da Secretaria de Estado de Saúde (SES), que será responsável pela distribuição às unidades de saúde.

Nesta quinta-feira (19/1), as vacinas chegarão ao Hangar da Polícia Civil (Rua Boaventura, 2312 – Jaraguá – Hangar 09 – pátio Sul – Aeroporto da Pampulha), às 9h e a previsão de chegada em Diamantina é às 10h. O pouso será em frente à Delegacia Regional de Diamantina (Avenida João Antunes de Oliveira, 284 – KM 125, bairro Cazuza - Diamantina).

Na sexta-feira (20/1), será a vez da cidade de Pedra Azul receber as vacinas. A entrega ocorrerá no Estádio Raul Ostiano (Avenida João de Almeida, s/nº - Centro). A previsão é de que as vacinas cheguem ao hangar às 9h.

A Polícia Civil ressalta, ainda, que as entregas poderão se estender por outros dias e por outras cidades, de acordo com a necessidade apontada pela Secretaria de Estado de Saúde.

Até o momento Minas Gerais já recebeu do Ministério da Saúde, cerca de 2 milhões de doses de vacina contra a febre amarela e o estado já solicitou mais 1 milhão de doses. Assim que recebida pela SES, as doses serão encaminhadas às Regionais de Saúde, de forma gradativa, conforme capacidade de armazenamento dos municípios.

Defesa Civil

Ainda no contexto de enfrentamento à febre amarela, o Gabinete Militar do Governador, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), integrará a Sala de Situação criada pelo governador Fernando Pimentel, no último dia 13 de janeiro, diante do surto da doença registrado em municípios das regiões do Vale do Rio do Doce, Mucuri e Jequitinhonha.

A Defesa Civil Estadual entra com a missão de prestar apoio técnico na área de proteção e defesa civil, como ocorreu na elaboração do processo de decretação de Situação de Emergência e na utilização da metodologia de Sistema de Comando em Operações (SCO). Além disso, equipes da Cedec contribuem no suporte ao transporte de vacinas e para viabilizar a chegada das equipes de vacinação a localidades de difícil acesso, onde não é possível a chegada em veículos de grande porte.

Instituída por meio do Decreto NE n. 20/2017, que declarou Situação de Emergência em municípios próximos a Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Manhumirim e Teófilo Otoni por um período de 180 dias, a Sala de Situação, coordenada pela Saúde (SES), também conta com representantes das Secretarias de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Seu objetivo é monitorar e coordenar as ações administrativas que se façam necessárias, além de favorecer o uso de informações para a tomada de decisões relacionadas ao caso.

Fonte: Agência Minas