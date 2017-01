Homem é preso por latrocínio em Lima Duarte e confessa crime

Depois de um ano e meio de investigação, a Polícia Civil divulgou, nessa quarta-feira, 18, que um homem de 26 anos foi preso suspeito de ter roubado e assassinado um homem de 29 anos em Lima Duarte, em 29 de agosto de 2015.

À época, a vítima foi encontrada no chão, com um ferimento na cabeça, e as linhas de investigação apontavam que, por estar embriagado, o homem havia sofrido uma queda no meio da rua. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao HPS, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Durante apuração dos fatos, as equipes da Polícia Civil constataram que a vítima estava acompanhada do suspeito momentos antes do crime e que pagava bebida para o homem em bares da cidade. Foi constatado ainda que a vítima tinha grande quantia nos bolsos, referente ao próprio salário, mas ao ser socorrida, nenhum dinheiro foi encontrado.

Após ser preso, o homem confessou ter agredido a vítima, mas negou ter praticado o roubo. Ele responderá pelo crime de latrocínio.