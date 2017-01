Minas Gerais recebe 957 mil doses da vacina contra a febre amarela

Até essa segunda-feira, 16 de janeiro, Minas Gerais recebeu, do Ministério da Saúde, 957 mil doses da vacina contra a febre amarela. Nesta terça-feira, 17 de janeiro, outras 450 mil doses chegarão ao estado.

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) solicitou, ainda, ao Ministério da Saúde, o envio de mais 2 milhões de doses. Desse novo montante, a previsão é que 550 mil doses cheguem ao estado até sexta-feira (20 de janeiro). Assim que recebidas pela SES-MG, as doses serão encaminhadas às regionais de saúde, de forma gradativa, conforme capacidade de armazenamento dos municípios.

Reforçamos que esse quantitativo diz respeito apenas às doses encaminhadas às regiões onde há casos suspeitos e prováveis da febre amarela, assim como casos de epizootias (morte de primatas) em investigação. Para as outras áreas de Minas Gerais, a distribuição das vacinas segue o fluxo rotineiro, uma vez que a vacina já consta no calendário de vacinação do estado.

Doses de vacinas contra a febre amarela entregues às regionais de saúde até segunda-feira (16/1):

- Governador Valadares: 145 mil

- Diamantina: 40 mil

- Manhumirim: 130 mil

- Teófilo Otoni: 252 mil

- Coronel Fabriciano: 290 mil

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais