Procon orienta população sobre como evitar dívidas

Uso excessivo de cartões de crédito, financiamentos equivocados e empréstimos bancários estão dentre os erros que são mais cometidos pela população na hora de pedir ajuda a uma instituição financeira. Pensando em auxiliar o consumidor a controlar os ganhos e gastos para evitar um acúmulo de dívidas (ou o superendividamento), a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/ JF), divulgou algumas orientações para ajudar o juiz-forano a entender o quadro em que se encontra e alertar sobre os riscos oferecidos pelas dívidas. “A melhor saída para que as dívidas excessivas não sejam contraídas é pensar antes de solicitar um empréstimo ou contratar serviços junto ao banco. Serviços como esses devem ser solicitados em casos de extrema necessidade e se solicitado, que ele seja com a menor taxa possível e pago o quanto antes pelo solicitante”, aconselha o superintendente do PROCON de Juiz de Fora, Eduardo Schröder.



A resolução de casos de endividamento pelo Procon está sendo aprimorada e será mais clara com mudanças previstas para o Código de Defesa do Consumidor (CDC). “Existe um projeto que visa levar educação financeira para as pessoas, por mais que determinadas dívidas fujam das mãos do Procon, precisamos cuidar do endividado que efetivamente está sofrendo as consequências do mundo capitalista, se enquadrando em um dos perfis de endividados”, explica.



O perfil mencionado por Schröder é classificado de acordo com a dimensão da dívida e a situação do endividado. Conforme a categorização, uma pessoa pode estar em um superendividamento, ou seja, quando se está consciente de sua dívida; ou em um superendividamento passivo, no qual, apesar de saber da situação não possui conhecimento sobre a dimensão dos contratos fechados ou não foi melhor orientado sobre as taxas assumidas; e, por último, existe a categoria dos superendividados inconscientes, que é o tipo de pessoa que não teve condições financeiras de pagar uma prestação ou débito num determinado momento, por algum imprevisto, como perda de emprego ou doença na família, por exemplo.



“Com base nestas situações, temos um tratamento diferenciado para cada tipo de endividado e a principal dificuldade de pessoas com esse tipo de problema, é a de procurar ajuda de especialistas para solucionar o débito. Geralmente os endividados sentem vergonha de expor a situação financeira a um terceiro, mesmo que seja de forma a ajudá-la, dificultando a negociação da dívida frente aos cobradores”, esclarece Schröder.

JUROS E DÍVIDAS COMUNS

Uma das causas do endividamento excessivo são os temidos juros. Eles variam para cada produto ou serviço. Considerado como o mais crítico, os juros de cartões de crédito, chegam a cobrar cerca de 15% de taxas, quando usado de forma irregular. Um dos menores, em contrapartida, aparecem nos financiamentos de imóveis, por exemplo, queé considerado de “baixo risco”, apresentando variantes de 5% nas taxas de financiamentos imobiliários em programas do governo.