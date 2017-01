Casal é preso após tentativa de assalto no Nova Era

Um comerciante de 64 anos trabalhava em um supermercado na noite dessa segunda-feira, 16, na Rua Doutor Dias da Cruz, bairro Nova Era, zona Norte, quando foi abordado por dois homens encapuzados, que chegaram em um Ford Fiesta, entraram no estabelecimento e anunciaram um assalto. No entanto, eles foram impedidos de concluírem a ação após clientes que estavam no local começarem a gritar. Os suspeitos fugiram.



A Polícia Militar (PM) recebeu denúncias anônimas a respeito do crime, identificou os autores através de imagens do sistema de segurança do estabelecimento e das características repassadas pelas testemunhas. Após buscas realizadas pela região, o veículo foi localizado em trânsito, no bairro Santa Cruz, também na zona Norte.



Ao realizar a abordagem, a equipe da PM percebeu que um dos homens havia fugido. Uma mulher, de 33 anos, que conduzia o veículo e um homem, de 31, que seria suspeito do crime, foram reconhecidos pela vítima. Os dois foram encaminhados à delegacia