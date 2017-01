Chuva gera princípio de enchente em Ewbank da Câmara

A chuva dessa sexta-feira, 13 , gerou sete chamados ao Corpo de Bombeiros em Juiz de Fora, no total, de acordo com a assessoria de comunicação do órgão, seis árvores caíram e 12 ações foram fechadas. No município de Ewbank da Câmara, a aproximadamente 48km de distância de Juiz de Fora, um princípio de enchente deixou algumas famílias ilhadas em alguns pontos. O chamado entrou no sistema por volta das 21h.

Ainda de acordo com Corpo de Bombeiros, a água chegou a subir serca de oito centímetros e afetou três bairros. Como ainda há previsão de chuva e queda de temperatura na região, os oficiais continuam em alerta. "Como foi chuva típica de verão grande quantidade em um curto espaço de tempo. Nesse caso, a altura da água não foi tão grande, mas quando acontece de ser maior, a nossa orientação é a mesma. Com muita água, a pessoa não consegue ver que tipo de risco tem naquela área, seja cratera, material perfuro-cortante, então fique no local, faça contato com a emergência que nós vamos atender", orienta a tenente Priscila Adonay, assessora de comunicação do Corpo de Bombeiros. Ainda segundo ela, quando a água estiver escoada, a pessoa pode prosseguir e deixar o local.

Conforme a tenente Priscila, como alguns pontos ocorre alagamento, alguns moradores se preparam para que a água não entre, ou que não cause prejuízos maiores, seja estragando móveis e eletrodomésticos, ou causando qualquer tipo de risco à estrutura. "Nossa ação no local do chamado também foi de orientação. Indicamos procedimentos que devem ser adotados e continuamos em alerta", acrescenta.



Cerca de 100 bombeiros participaram do atendimento do chamado para participar de um treinamento de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas (Breac). "Sabemos que ocorrências envolvendo ação da natureza necessitam de treinamento constante. Porque se pesa um talude, por exemplo, o risco de ceder e descer traz outras consequências como escorregamento, soterramento e desabamento. Nessas situações temos que saber acessar com segurança os locais para a retirada das pessoas", elucida, ressaltando a importância desse tipo de atualização de técnicas e conhecimentos. Ela ainda lembra que no ano passado mais de 600 treinamentos sobre situações de risco foram feitos com a corporação.