Alimentação na praia exige cuidados especiais

Calor em excesso, falta de hidratação e má alimentação. Essa é uma combinação que pode prejudicar a saúde de qualquer pessoa. No verão, no entanto, a situação pode se agravar, principalmente nas férias. Nessa estação, muitas pessoas procuram as praias para se divertir e aproveitar o tempo de descanso, mas os cuidados com a alimentação nas praias não devem ser esquecidos.



Devido às altas temperaturas, existem alguns alimentos que podem causar intoxicação alimentar ou problemas gastrointestinais nos consumidores, como camarão e maionese caseira, por exemplo. Isso pode acontecer, principalmente, caso o alimento seja comprado com ambulantes, por conta das condições de armazenamento dos alimentos.



“Na hora de ingerir alimentos que são vendidos na praia por ambulantes ou em barracas, o aconselhável é observar os ingredientes utilizados para produzir os alimentos e como eles estão condicionados para a venda no local”, explica a nutricionista Simone Gomes. Ela afirma que é essencial observar se os produtos estão armazenados em perfeitas condições de higiene e conservação. Isopores e bolsas térmicas são muito utilizados pelos ambulantes para carregar os produtos.



Em quiosques, os mesmos cuidados precisam ser tomados, mas se o consumidor puder acompanhar a preparação do alimento, é fundamental observar se os condimentos que serão utilizados também estão corretamente armazenados, além da utilização de luvas, toucas capilares, aventais e outros métodos de higiene pelos funcionários do estabelecimento para a produção dos pratos.



Apesar de ser um dos fatores mais importantes, as pessoas não devem observar apenas a higiene dos produtos. De acordo com a nutricionista, alguns alimentos devem ser evitados na praia, como maionese e molhos, por conta da combinação do clima quente com a movimentação no local e com a possível falta de higiene dos estabelecimentos. “Os espetos de camarão ou derivados devem ser evitados, pois, geralmente, quando não são feitos na barraca da praia, são feitos em um local distante e podem estar armazenados por horas, de forma incorreta. Além disso, esse tipo de alimento pode causar problemas gastrointestinais para quem o consome de forma equivocada".



Conforme Simone, na praia, o ideal é que se consuma alimentos leves ou produzidos com produtos naturais. "As pessoas podem ingerir salgados assados, suco e frutas. Alimentos que se deterioram com facilidade devem ser evitados nessa estação do ano, tanto na praia como em outros locais”, enumera a nutróloga.



Simone ainda ressalta que é importante atentar para a higiene das mãos na hora de ingerir os alimentos. “A higienização dos alimentos, assim como a das mãos, deveriam ser práticas constantes na vida dos brasileiros. Lavar abundantemente os alimentos com água corrente ou produtos de desintoxicação ajudam a afastar as bactérias que provêm de legumes e frutas”, finaliza Simone.



Outra orientação da nutricionista é com relação ao gelo utilizado nas bebidas. Para as pessoas que têm o costume de levar gelo para a praia, a orientação é que ele seja produzido em casa, proveniente de água filtrada e embalado em um saco plástico em perfeitas condições de higiene. Neste caso, a ingestão do mesmo não apresentará complicações. Já o gelo produzido em barracas, por exemplo, não é produzidos de forma adequada à saúde, e pode gerar casos severos de distúrbios gastrointestinais.