Especialista aponta prós e contras de treinamento com personal trainer

Há alguns anos, o personal trainer era um profissional exclusivo para a classe mais elevada por conta do alto custo de seus serviços. Nos dias de hoje, porém, existem diversos profissionais capacitados para auxiliar a população a alcançar os resultados desejados por meio de exercícios.

“A área de atuação do personal cresceu bastante. Além das restrições financeiras, as pessoas também não tinham a devida informação sobre os benefícios oferecidos por esse tipo de treinamento”, opina Cátia Carvalho, personal trainer e educadora física. “Quando o profissional é contratado, ele estuda o objetivo do cliente e planeja um atendimento personalizado de acordo com as necessidades da pessoa. Ele sugere uma grande variedade de exercícios para preencher cada sessão, que normalmente dura uma hora. Diferente do que acontece nas academias de ginástica, o cliente não precisa aguardar a disponibilidade dos aparelhos. O treinamento oferecido pelo personal trainer é mais dinâmico, possibilitando maior velocidade nos resultados”.

Ainda segundo Cátia, apesar de, atualmente, existirem profissionais com preços mais acessíveis, uma das principais desvantagens do personal trainer ainda é a questão financeira. “O atendimento individual pode ficar mais caro do que as academias. Uma opção interessante é fechar um grupo de três pessoas com os mesmos objetivos de treinamento. Dessa forma, o custo não fica tão pesado, e o trabalho é mais específico e particular”, sugere.

Entretanto, o profissional pode ser um dos melhores no mercado, mas não gerar resultados. Isso porque os objetivos não dependem só do personal, mas principalmente do cliente. "É importante que o aluno confie no profissional e esteja comprometido com a atividade física. Os resultados dependem principalmente do cliente e, se ele não estiver levando o exercício a sério, será um desperdício do tempo do personal e do dinheiro do aluno. O profissional não vai resolver os problemas do cliente se ele não tiver interesse naquilo”.

Portanto, antes de contratar o personal trainer, é importante estar motivado a se exercitar. “Recomendo também que a pessoa procure saber sobre a qualificação daquele profissional, se ele realmente tem uma experiência que coincide com as necessidades do cliente. O contratado pode pegar qualquer planilha na internet e passar para o aluno, então é preciso pesquisar mais sobre o trabalho daquela pessoa. Um bom profissional sabe como aproveitar cada minuto de exercício de forma dinâmica, com atividades variadas”, completa a educadora física.