Caixa Econômica suspende serviços no domingo para manutenção tecnológica

A Caixa Econômica Federal informa aos usuários do banco que, no próximo domingo, dia 15, os serviços de autoatendimento, opção de débito do cartão e Internet Banking estarão suspensos de 1h às 15h para realização de manutenção tecnológica nos sistemas. Os cartões de crédito funcionarão normalmente.

Em nota, a assessoria do banco informa que o objetivo dos trabalhos é a melhoria na qualidade e disponibilidade dos serviços ao cliente.

Na segunda-feira, 9, o sistema do banco ficou fora do ar por algumas horas, afetando os mesmos serviços que serão suspensos no domingo.

