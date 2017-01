Erro no Facebook afeta usuários e páginas

Por volta das 15h dessa sexta-feira, 13, usuários do Facebook em todo o Brasil começaram a relatar dificuldades para acessar perfis, grupos e páginas na rede social. No site www.caiutudo.com é possível verificar que a plataforma está parcialmente fora do ar. A fanpage do Diário Regional foi uma das atingidas pelo problema.

O Suporte oferecido pela empresa, no entanto, não oferece nenhum esclarecimento a respeito da falha, apesar de vários usuários já terem registrado dúvidas a respeito.

Ao tentar acesso às páginas afetadas, os usuários se deparam com a mensagem acima.