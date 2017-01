Prorrogadas as inscrições para o concurso da Polícia Militar

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prorrogou para 21/1 o prazo de inscrição no concurso público para formação de soldados. Ao todo são de 1.350 vagas. As provas serão realizadas no dia 19/2, conforme cronograma do edital (clique aqui para acessar).

Para o tenente Cristiano Araújo a data foi prorrogada para que mais pessoas tenham a chance de participar. “A expectativa é muito grande para receber os novos policiais, para reforçar o efetivo, bem como proporcionar mais segurança para a população”, comenta.

Ao todo, são 1.215 vagas para homens e 135 para mulheres, que vão atuar nos municípios de Belo Horizonte, Pouso Alegre, Passos, Poços de Caldas e Alfenas. As inscrições, no valor de R$ 122,95, devem ser feitas via internet. Para se inscrever, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.policiamilitar.mg.gov.br/crs, no link inscrições on-line.

No mesmo endereço eletrônico o candidato poderá consultar e imprimir o comprovante de inscrição, onde constará a data, o horário e o local de realização das provas. Para participar, o candidato precisa ter entre 18 e 30 anos de idade e ser formado em qualquer curso de ensino superior. O salário base é de R$ 3 mil.

O candidato que tiver dificuldade de acesso à internet poderá comparecer, durante o período de inscrição, em uma das unidades da PMMG especificadas no edital.

Provas

O processo seletivo será desenvolvido em quatro fases: prova de conhecimentos (objetiva e dissertativa), exame de saúde, teste físico e avaliação psicológica.

A prova objetiva de múltipla escolha, com 40 questões, de caráter eliminatório e classificatório, está prevista para 19 de fevereiro de 2017. As demais atividades devem ser acompanhadas no portal da Polícia Militar.

Os aprovados farão o Curso de Formação de Soldados (CFSd) com início previsto para 1º de setembro de 2017. São nove meses de preparação até que o praça esteja pronto para atuar nas ruas.

Recomposição na tropa

A recomposição da tropa faz parte do compromisso do Governo de Minas Gerais com a segurança dos mineiros. A meta é atingir 50 mil militares até 2018. Hoje o efetivo é de 40 mil e, já considerando os concursos de 2015 e 2016, alcançará cerca de 43 mil.

Fonte: Agência Minas