Um homem de 42 anos morreu na noite dessa terça-feira, 11, em um acidente na BR-267, na altura do quilômetro 140. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu entre uma carreta e um carro. O SAMU prestou socorro a vítima e constatou o óbito. O outro ocupante do automóvel, um adolescente de 16 anos, não ficou ferido. A equipe dos bombeiros realizou trabalhos referentes a sinalização e balizamento no local para que outros acidentes não ocorressem. O corpo do homem foi levado para a funerária.