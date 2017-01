O pastor Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Reino de Deus divulgou na internet um vídeo gravado em sua casa onde afirma que a camisa ensanguentada que usava quando foi esfaqueado está realizando milagres. O pastor sofreu um atentado durante um culto no último domingo, 8, no Brás, região central da capital paulista. Um jovem de 20 anos aproximou-se dele e lhe deu uma facada no pescoço. O pastor passa bem.