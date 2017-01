Colisão entre dois veículos deixa uma pessoa morta na MG-265

Uma jovem de 22 anos morreu em uma colisão entre dois veículos na manhã dessa terça-feira, 10, na rodovia MG-265, na altura do quilômetro 183, próximo ao distrito de Senhora das Dores. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os carros se chocaram de forma frontal e tiveram a parte da frente e o capô destruídos. A jovem estava em um dos veículos que era conduzido por um homem de 49 anos. O motorista foi encontrado preso entre as ferragens e apresentava suspeita de fratura nas pernas. As equipes do SAMU o imobilizaram e o conduziram ao Hospital Regional de Barbacena. O outro carro pertence ao Governo Estadual de Minas Gerais e era ocupado por um homem de 40 anos e uma mulher de 28. Ambos são funcionários do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e seguiam sentido à Barbacena. A perícia e a funerária foram acionadas.