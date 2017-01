Adolescente morre após veículo capotar na BR-116

Um capotamento na manhã dessa segunda-feira, 9, próximo a Além Paraíba, a 126km de Juiz de Fora, resultou na morte de um adolescente de 17 anos e deixou gravemente feridos os outros dois ocupantes do veículo, de 20 e 29 anos de idade. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 8h15, quando o veículo Fiat Siena Fire Flex 2008, cor prata, placa de São Paulo (SP), capotou no km 810,5 da BR-116, nas proximidades do antigo Posto Fiscal de Além Paraíba.

A PRF atendeu a ocorrência juntamente com o Corpo de Bombeiros de Leopoldina e as Unidades de Suporte Básico (USB) do SAMU de Além Paraíba e Leopoldina, que também foram acionados.

Os feridos foram levados pelo SAMU para o Hospital São Salvador, em Além Paraíba. A Perícia Técnica da Polícia Civil de Leopoldina compareceu ao local e realizou os trabalhos periciais. O jovem que morreu completaria 18 anos no próximo dia 19 de janeiro.

