Os militares do Corpo de Bombeiros resgataram na noite desse domingo, 8, no bairro Cachoeira, na cidade mineira de Conselheiro Lafaiete, um mico estrela, que estava dentro do motor de um automóvel. O veículo se encontrava parado na via e segundo populares o animal havia caído na fiação e estava aparentemente ferido. A equipe retirou o animal de dentro do motor e o entregaram ao Departamento de Zoonoses da cidade.