Reações alérgicas podem ser mais intensas no verão

É comum que o organismo humano reaja quando percebe que há algo de errado. Seja por meio de uma manifestação na pele, de uma doença ou mal estar, é possível saber quando algo não fez bem. Esses sintomas ficam mais intensos, o que acontece também com as alergias. O uso de cosméticos e acessórios que não se adéquam à pele pode causar algumas irritações, além de coceiras, vermelhidão e bolhas na pele, em resposta à não aceitação do produto por conta das chamadas alergias.



A dermatite de contato é contraída com maior facilidade nos períodos mais quentes do ano, pois faz com que determinadas partes do corpo transpirem com maior facilidade. Assim, no verão, o risco de um produto causar dermatites é ainda maior. As alergias podem ser derivadas do uso de brincos de bijuterias, shampoo, desodorantes, anéis, perfumes, hidratantes e, até mesmo, de produtos muito usados no verão, como protetores solares e repelentes.



De acordo com o dermatologista Vânia Piccinini, as pessoas que estão mais expostas à produtos químicos, como faxineiras, pedreiros, donas de casa e pessoas que usam muita maquiagem também estão mais propícias a adquirir irritações com maior facilidade.



Apesar de o problema ser comum, ainda não há solução definitiva para as alergias. “Infelizmente não existem muitas soluções para acabar com as alergias em definitivo. O tratamento ideal é que se elas aparecerem, a utilização do produto que a causou seja interrompido imediatamente e que a pessoa procure um dermatologista para realizar o tratamento correto".



De acordo com Vânia, o tratamento pode ser realizado de duas formas, mas sempre seguindo orientação médica. "Geralmente, o tratamento é realizado por pomadas compostas de corticóide ou até mesmo por via oral, através dos anti-alérgicos”, explica a profissional.



Vânia conta ainda que, justamente por conta do tratamento não ser definitivo, ela pode voltar a aparecer caso a utilização do produto causador se repita. "A alergia de contato não tem cura, e nossa pele memoriza a substância rejeitada pelo corpo, mesmo depois de tratada", finaliza.

SUBDIVISÕES ALÉRGICAS

Existem outros tipos de alergias muito comuns no país, como as proteínas encontradas em transfusões sanguíneas e vacinas, por exemplo. Dentre os alérgenos encontrados com maior freqüência é possível encontrar os pólens de plantas e esporos de mofo. Dentre as drogas, destacam-se a penicilinas, sulfonamidas, anestésicos e salicilatos.



Os alérgenos também podem ser encontrados nos alimentos, destacando-se como produtos possíveis de favorecer a alergia alimentar as nozes, frutos do mar, gergelim, clara de ovo, alguns legumes, soja, leite, trigo, milho ou maizena. Picadas de inseto e vestígios encontrados nos pelos de animais também podem ser responsáveis por alergias.