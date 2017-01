Alongamentos podem ajudar no desenvolvimento da gestação

Manter o corpo em movimento é essencial para manter a circulação ativa, favorecendo o funcionamento do organismo, principalmente no caso das mulheres, que têm mais tendência a ter problemas com varizes e de circulação. Na gravidez, os alongamentos podem ajudar a melhorar a circulação e amenizar as dores no corpo. Os exercícios podem facilitar o desenvolvimento da gestação e também podem contribuir para no momento de nascimento do bebê.



Feitos com a paciente deitada com os pés e mãos para cima ou sentada, com as costas na parede e com pernas e braços afastados, os alongamentos são realizados com foco no desenvolvimento da musculatura posterior da perna, do glúteo e de toda a cadeia posterior. Em alguns casos, também há a possibilidade de utilização do método de alongamento RPG, corrigindo também a postura da paciente.



“Os exercícios são voltados para alongar todas as cadeias de movimento da mulher que precisam ser trabalhadas, devido às modificações que o corpo feminino apresenta com a gravidez. Esses alongamentos devem ser feitos também no músculo que começa na lombar e vai até a coxa. Ele deve ser bem alongado, pois com o crescimento da barriga da mulher, ele sofre diversas mutações”, explica o fisioterapeuta Ricardo Malhado.



Os alongamentos ideais para as grávidas são os ativos, pois os alongamentos passivos precisam do auxílio de outra pessoa. Estes devem ser feitos com o auxílio do companheiro, por exemplo. Nesses exercícios, a perna da gestante é puxada, mas o ideal é que os limites dela sejam respeitados, pois caso contrário, os exercícios podem causar mais dores do que conforto na gestante.



De acordo com Malhado, o interessante é que os exercícios sejam realizados em um tatame de borracha, por ser uma superfície mais plana, e não na cama, pois dependendo da maciez do colchão, os exercícios podem não surtir efeito. Com as costas no solo, a superfície será mais dura, e fará com que a paciente sinta a sensação que as costas estão encostadas no chão, diminuindo a lordose que a mulher adquiriu conforme o crescimento da barriga durante a gestação.



“Na posição em que a mulher fica com as costas no solo, as pernas devem permanecer levantados para o alto e encostadas na parede, ajudando a desinchar as pernas. Os exercícios são básicos, e nessa posição, basta puxar a ponta do pé por algumas vezes, o que já facilitará o desenvolvimento corporal”, conta.



Há uma frequência que deve ser seguida. Conforme o fisioterapeuta, os alongamentos devem ser feitos em média três vezes por semana. "Isso acontece porque o tratamento em excesso faz mal à saúde, dispensando a necessidade diária de realizá-los. Os alongamentos devem ser feitos a partir dos três primeiros meses de gestação, pois antes desse período, os ginecologistas não aconselham a prática, devido à fragilidade encontrada nos bebês nesse período”, finaliza.

OPÇÕES DE ALONGAMENTO



Sentada

As pernas devem ficar afastadas formando um “V” e os joelhos estendidos. A gestante precisa levar as mãos em direção a uma perna e segurá-la por 10 segundos, repetindo o movimento com a outra perna. Os movimentos devem ser repetidos por seis vezes.

Com as costas na parede

A mulher permanece sentada com os joelhos esticados, as pernas em “V” e apoiando as costas numa parede. Ela precisa levantar os braços o máximo que puder para tentar encostar a lombar na parede. Deve-se repetir esse movimento por 10 segundos, respeitando a respiração.

Com pernas e braços afastados

Esse exercício é voltado para a correção da postura: a gestante fica sentada com os joelhos estendidos, as pernas afastadas e as costas encostadas na parede. Em seguida precisa abrir os braços até os ombros até eles encostarem na parede. Assim como os outros, o exercício deve ser feito por 10 segundos e repetido seis vezes.