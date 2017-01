Cerca de 200 morcegos invadem casa em São João del-Rei

Uma infestação de morcegos atingiu um apartamento na manhã dessa quinta-feira, 5, na cidade de São João del-Rei. A moradora de 52 anos afirmou que ao chegar à sala do apartamento percebeu que havia diversos morcegos dentro da residência. Quando o Corpo de Bombeiros compareceu ao local, foi verificado que havia cerca de 200 morcegos, voando ou parados em algum canto da sala. As seis pessoas que estavam no apartamento tiveram ser evacuadas. A equipe com o uso de equipamentos conseguiu capturar os animais, colocá-los em uma caixa e soltá-los em uma mata nativa. Acredita-se que eles tenham vindo da torre da Igreja de São Gonçalo, que fica próxima ao edifício. Ninguém ficou ferido.