Uma carreta que transportava trigo capotou na manhã dessa quarta-feira, 4, na BR-040, próximo ao trevo da cidade de Santos Dumont. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo foi encontrado sem ferimentos aparentes. A empresa Via 040 e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas. As duas vias se encontram obstruídas. A ocorrência está em andamento.