Prefeito eleito de Pequeri assume cargo

Rafaneli Salles de Almeida (Nellinho/ PSDB), que venceu as eleições para prefeito de Pequeri em 2 de outubro de 2016 com 1.439 votos, foi diplomado nessa segunda-feira, 2, após publicação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de que o ministro Gilmar Mendes concedeu tutela provisória ao candidato, que disputou as eleições sub judice.

Os votos a Nellinho foram desconsiderados e a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), devido a irregularidades investigadas na gestão do ex-prefeito, que esteve à frente do Executivo de Pequeri na administração 2001/2004. À época, as contas de Nellinho foram reprovadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU). O candidato disputou as eleições com Joaquim Simeão de Faria Neto (PMDB), que teve 1.284 votos.

No domingo, 1º de janeiro, o presidente da Câmara Municipal, Sandro Lopes Sevaroli (PMDB), havia assumido a prefeitura. Nessa segunda, 2, no entanto, após ser diplomado, Nellinho foi oficialmente permitido a assumir o cargo. Na manhã dessa terça-feira, 3, aconteceu a transmissão de gestão e o prefeito eleito assumiu as atividades à frente do Executivo provisoriamente.