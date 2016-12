Viabilidade de metas para o Ano Novo deve ser prioridade

Com o fim de mais um ano, as pessoas têm uma série de desejos e projetos não realizados que podem gerar frustração. Esse sentimento é normal e, muitas vezes, diante da sensação de novidade ocasionada pelo início do próximo ano, é comum que estabeleçamos para nós mesmos resoluções quase impossíveis de serem realizadas. De acordo com a psicóloga Ana Maria Mattos, esse desejo de conseguir o impossível apenas aumenta a instabilidade emocional das pessoas, que precisam entender o limite entre o desejo e a possibilidade.



“É necessário analisar o grau de condição de realização desses projetos, ver se eles são viáveis, ou se demandam muito tempo e energia”, explica a profissional. “As prioridades, que são muito pessoais, também devem ser consideradas, para que seja possível entender qual meta deve receber atenção especial. Além disso, é importante lembrar que nem todos os projetos dependem apenas de você, do seu empenho ou da sua boa vontade. Às vezes é necessário um investimento financeiro que nem sempre acontece, assim como a colaboração de outras pessoas, que podem não querer ajudar a fazer com que a sua resolução dê certo”.



Entre as promessas mais comuns, mentalizadas ano após ano, estão aquelas relacionadas à autoimagem. “Muitas pessoas querem mudar algo no próprio corpo, por estarem obesas ou muito magras, e fazem planos para começar dietas radicais e exercícios físicos”, continua Ana. “O desejo de comprar um carro ou a casa própria também é recorrente. Alguns desses projetos são viáveis, desde que haja um cuidado com a análise da parte financeira. O brasileiro tem o costume de se endividar, comprando nos momentos errados simplesmente por achar que merece. Você pode merecer essa compra, mas antes veja se você tem condições para sustentar uma dívida”.



Ainda segundo a psicóloga, a realização das metas de cada um não deve ser apressada. “É preciso tempo para conseguir ter um corpo malhado e bem definido, por exemplo. Outros desejos, como o de conhecer um companheiro de vida, podem acontecer mais rápido, apesar de dependerem da vontade de outras pessoas. É melhor que algumas atitudes sejam tomadas de forma gradual. Se quiser fazer algum exercício, comece com uma caminhada leve todos os dias, e vá intensificando o ritmo aos poucos. O mesmo princípio vale para as dietas: comece eliminando alguns itens da alimentação, para, depois, tentar regimes mais elaborados”, sugere.



Em tempos de crise econômica, a população se encontra muito limitada, sem poder realizar todas as suas vontades. “Muitas pessoas estão diminuindo consideravelmente os gastos, poder aquisitivo, mudando-se para lugares mais baratos e fazendo outras concessões. Diante dessa situação, elas precisam começar a se reorganizar para não cair em um estado de frustração, encontrar novas formas de enfrentar esse momento”, finaliza Ana. “Alguns se afastam da realidade e ainda têm o pensamento de que alguém irá prover suas necessidades, assim como as crianças esperam que o Papai Noel conceda seus desejos, ou que os pais resolvam as situações. Gradualmente, nós precisamos nos tornar provedores da nossa própria vida, e cada problema que nos comprometemos a solucionar nos torna mais maduros”.