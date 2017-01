Especialistas alertam para risco da vasodilatação no verão

Com o início do verão e o aumento das temperaturas, os cuidados com a saúde devem ser redobrados. De acordo com o cardiologista e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, José Dondici Filho, o calor excessivo gera a vasodilatação. A dilatação dos vasos aumenta a dificuldade de o sangue dos membros inferiores chegarem ao coração, causando inchaço neles.



“O calor pode produzir uma dilatação dos vasos sanguíneos e, com isso, diminuir a pressão arterial. Por isso, aqueles pacientes que usam medicamento para reduzir a pressão arterial precisam ajustar as doses do medicamento”, exemplificou o especialista.



A hidratação é fundamental para a prevenção. “A desidratação aumenta a viscosidade sanguínea e o paciente pode apresentar fenômenos trombóticos. Os cardiopatas devem evitar o calor excessivo e se hidratar adequadamente”, acrescentou. É recomendado que a pessoa tome, pelo menos, entre dois e três litros de líquidos por dia, de preferência água.



“Com o calor, é registrado mais casos de queda de pressão. Se isso acontecer, a pessoa deve se sentar, preferencialmente deitar-se, e ingerir um pouco d’água”. A desidratação pode ter efeitos graves para o paciente que tem doença cardiovascular ou cardiovascular periférica, relacionados à perda do nível de consciência, desmaios e queda de pressão arterial.



A alimentação também deve ser leve, evitando comidas gordurosas ou pesadas, dando preferência a carnes brancas e saladas. O sal deve ser reduzido porque absorve muito líquido e pode colaborar para o inchaço de membros inferiores e superiores.



Outra dica é evitar corridas e jogos de praia, como vôlei e futevôlei, nos horários mais quentes, entre 10h e 16h (no horário de verão, de 11h às 17h), e usar bloqueador solar, boné, viseiras, óculos e chapéus. “O aumento de incidência de infarto no verão não é por conta do aumento das temperaturas, e sim, pelos exageros que as pessoas cometem nas férias”, afirmou o cardiologista.



De maneira geral, a vasodilatação é benigna, mas pode, também, ser sinal de algum problema de saúde, como insuficiência venosa crônica, varizes, edema linfático ou trombose. Caso fuja do normal, é recomendado que a pessoa procure um angiologista ou cirurgião vascular para fazer um exame vascular mais detalhado.



O angiologista Luiz Lanziotti, ressaltou a necessidade das pessoas com varizes utilizarem as meias de compressão mesmo em dias quentes. “Por conta do calor, as pessoas não usam as meias porque esquenta muito, mas é assim que começam a surgir mais problemas relacionados às varizes”, esclareceu.



Em função dos riscos, o especialista frisou a importância de a população ter alguns cuidados para diminuir a possibilidade de inchaço. “Realizar atividade física regular, evitar ambientes muito quentes e exposição direta ao sol, evitar ficar muitas horas sentado na mesma posição ou em pé e sempre caminhar um pouco, mesmo que seja dentro do ambiente menor, são alguns desses cuidados”, concluiu.