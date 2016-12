Ressaca e má digestão podem ser evitadas no Réveillon

As festas de fim de ano são convidativas ao consumo de comidas gordurosas e a ingestão de bebidas alcoólicas. Porém, com a chegada do verão justamente na época das comemorações, o excesso desses alimentos ou bebidas pode trazer uma série de problemas estomacais. Logo no primeiro dia do ano, a ressaca e a má digestão podem pegar as pessoas desprevinidas, e causar mal estar.



“Em relação à bebida alcoólica, é preciso ingeri-la com cautela, pois o corpo tem regras tanto para bebida quanto para a comida. O álcool é rapidamente absorvido pelo sangue, e o fígado trabalha com certa quantidade de açúcar armazenada para combater líquidos que o danificam", explica a nutricionista Adriana Vargas.



De acordo com ela, quando há o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, a reserva de açúcar do fígado "se expira". "Por isso, ao sentir essa falta de açúcar no sangue, a pessoa é levada ao hospital para que receba a reposição de glicose no sangue”.



Para que o corpo fique hidratado por completo, é preciso que a pessoa beba bastante água ou isotônicos ricos em vitaminas C, além de ingerir sucos e frutas como limão e laranja, por exemplo. Uma alimentação saudável nesse período também é importante. A orientação é que sejam ingeridas saladas frias e ricas em carboidratos, que também pode contribuir para repor a hidratação do corpo, além de facilitar a digestão dos alimentos.



Adriana afirma ainda que petiscos fritos, em conjunto com o álcool, podem gerar mal estar no corpo, pois, em sua maioria, são indigestos. O torresmo, principalmente, é um dos alimentos fritos que pode ser mais prejudicial quando ingerido junto com o álcool, pois não tem nenhuma parte de açúcar, e só apresenta gordura saturada.



Sobre a ressaca, a nutricionista orienta que o “pós álcool” deve ser regado com um bom café da manhã, de preferência com café forte e bastante açúcar, porque o corpo fica com déficit de alimentação e precisa repor as energias.



Além da alimentação, outras prevenções devem ser adotadas, como em relação ao sol, por conta do calor. “É preciso tomar cuidado com o sol, porque, em conjunto com a bebida alcoólica e a gordura dos alimentos, pode fazer com que o corpo não resista. O organismo pode ficar sobrecarregado, porque vai se sacrificar muito para manter a temperatura adequada, perdendo, assim, o equilíbrio", finaliza.