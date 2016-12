Lei regula o trabalho das comunidades terapêuticas em Minas

Estabelecer diretrizes para a atuação das comunidades terapêuticas. Esse é o objetivo da Lei 22.460, cuja sanção pelo governador foi publicada no Diário Oficial Minas Gerais de sábado (24/12/16). A norma tem origem no Projeto de Lei (PL) 2.669/15, do deputado Antônio Jorge (PPS), que foi aprovado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) no dia 7 de dezembro.

Entre as diretrizes propostas para a atuação dessas instituições estão:

A garantia do contato frequente do usuário com sua família desde o início do tratamento;

O desenvolvimento de projeto terapêutico em articulação com os centros de atenção psicossocial;

O monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde (SEE);

A promoção de atividades de prevenção do uso de álcool e drogas com base em critérios científicos.

A norma também estabelece que as comunidades terapêuticas só acolherão pessoas com transtornos decorrentes do uso de álcool e drogas que aderirem de forma voluntária e forem encaminhadas pela rede pública de saúde.

A lei entra vigor na data da sua publicação.

Fonte: Assessoria ALMG