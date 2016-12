A Polícia Rodoviária Federal encontrou na noite dessa quarta-feira, 28, durante fiscalização na BR 040, altura do Km 766, um veículo Toyota Hilux que havia sido furtado no mês de novembro. Em consulta ao sistema foi constatado que o furto ocorreu no município mineiro de Nova Serrana. O condutor do automóvel, um homem de 46 anos, recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia.