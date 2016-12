Assaltantes levam R$15 mil de agricultores em Barbacena

Na tarde de segunda-feira, 26, policiais militares compareceram ao Povoado Campestre, zona rural de Barbacena, onde uma mulher de 55 anos de idade foi rendida por um indivíduo armado com um revólver, possivelmente de calibre 38, que anunciou o assalto. O homem estava na companhia de mais dois indivíduos, sendo que um deles ficou do lado de fora e o outro amarrou os braços da vítima e a sentou no sofá.

Enquanto os autores reviravam todos os móveis, a vítima aproveitou a distração deles e fugiu para a casa de seu neto, que foi até o local do assalto e visualizou os autores em uma estrada vicinal em um veículo.

Os autores levaram um talão de cheques da vítima de 67 anos de idade e 15 cheques de vários bancos de diversos valores, totalizando um valor aproximado de R$15mil.

O cerco/bloqueio foi acionado na região, sendo o veículo localizado estacionado junto a um conjunto habitacional na cidade de Juiz de Fora, onde a polícia efetuou rastreamento em busca dos autores.

Fonte: Barbacena Mais