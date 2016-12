Corpo de homem é encontrado boiando no Rio Muriaé

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado boiando junto à margem do Rio Muriaé no final da Rua 31 de Março, no bairro Napoleão, em Muriaé, na tarde dessa terça-feira, 27. A vítima aparenta ter entre 50 e 60 anos e, inicialmente, nenhum sinal de violência foi encontrado no cadáver.

O sargento Leandro, da Polícia Militar (PM), informou que a equipe localizou o corpo após receber informações de um morador durante patrulhamento pelas imediações. Os militares acionaram o Corpo de Bombeiros, que retirou o cadáver da água após a chegada da perícia da Polícia Civil (PC) e de agentes funerários.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) Municipal, onde exames devem apontar a causa da morte. O fato atraiu a atenção de dezenas de pessoas, que se aglomeraram em ambas as margens do rio para saber do que se tratava e acompanhar o trabalho das autoridades.

Fonte: Rádio Muriaé