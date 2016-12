Radares começam fiscalização em rodovias na região

Atualizada às 16h28 de 27/12/2016

Cinco novos radares fixos, instalados em rodovias estaduais, começaram a emitir multas nesta terça-feira, 27. Os equipamentos funcionavam em modo educativo desde o dia 20 de dezembro na MG-129, em Ouro Branco, MGC-383, em Entre Rios de Minas, MGC-265, em Rio Pomba e LMG-748, MG-223 e MG-413, em Araguari.

Os limites de velocidade variam de acordo com o trecho. No mais próximo a Juiz de Fora, a MGC-265, em Rio Pomba, o máximo permitido é de 80 km/h. O radar foi instalado no quilômetro 113,7 da estrada.