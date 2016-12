Polícia prende quatro envolvidos no sequestro e morte de homem em Guarani

As Polícias Civil de Ubá, juntamente com a Polícia Militar de Guarani e de São João Nepomuceno, localizaram, no começo da madrugada dessa terça-feira, 27, no distrito de Araci, pertencente àquele município, o corpo de Otaviano José de Souza, de 56 anos, que havia sido sequestrado na noite de Natal, em um bar na cidade de Guarani, onde sua filha havia acabado de se apresentar como cantora. Durante o dia, os trabalhos de investigação levaram os policiais a prenderem três suspeitos de terem participado da ação criminosa. No começo dessa manhã, o quarto envolvido foi localizado e detido em Ubá.

Ao longo desta segunda-feira, 26, os policiais conseguiram localizar e prender, em São João Nepomuceno, três suspeitos de terem participado do sequestro de Otaviano Souza, que morava em Rodeiro (cidade localizada a 43 km de Cataguases) e com eles foram encontrados alguns objetos que estariam no veículo que ele dirigia. Um deles contou aos policiais que a intenção era apenas roubar o Eco Sport prata e liberar a vítima, mas ele acabou sendo assassinado. Seu corpo foi encontrado embaixo de uma ponte, na localidade de Araci, com as mãos amarradas e com uma perfuração à bala. Dois dos supostos envolvidos foram identificados como sendo de São João Nepomuceno. No meio da tarde os policiais localizaram e prenderam o terceiro suspeito. Na casa dele, os policiais encontraram equipamentos de som, banquetas e materiais elétricos que seriam da banda da filha da vítima.

No começo da manhã dessa terça-feira, 27, os policiais de Ubá prenderam o quarto integrante da quadrilha. Segundo informações preliminares, ele foi localizado nas imediações do Terminal Rodoviário de Ubá, quando estaria tentando embarcar em um ônibus. Ele é ex-soldado da EPCAR e está condenado a 18 anos de prisão por ter assassinado um ex-colega de farda em 2013 com um tiro na cabeça. Estava em liberdade por força da lei do indulto de Natal. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Ubá, juntamente com os demais detidos para prestar depoimento. A Polícia investiga também a participação de um taxista no caso, que, provavelmente, estaria dando cobertura aos demais criminosos.

O homem foi encontrado debaixo de uma ponte, com as mãos amarradas e uma perfuração feita por uma arma de fogo. Fotos: Kadu Santana

Fonte: Portal Marcelo Lopes