Doze acidentes e uma morte foram registrados nas rodovias da região no fim de semana

O fim de semana de Natal aumentou em 30% o número de veículos nas estradas de Minas Gerais. O alto fluxo resultou em 12 acidentes registrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-040. O mais grave deles, aconteceu em Congonhas, cidade que fica a 198 km de Juiz de Fora, na noite de sexta-feira, 23, e vitimou um homem de 47 anos. Outros seis acidentes, nas rodovias estaduais, registrados pela Polícia Militar Rodoviária (PMR), deixaram envolvidos com ferimentos leves e cinco não tiveram vítimas.

Nas estradas federais foram lavradas mais de 700 autuações por excesso de velocidade. “O numero é elevado, pois as pessoas estão cientes sobre a fiscalização desde muito tempo antes das festas de final de ano, realizamos uma ampla divulgação na mídia sobre os cuidados no trânsito e principalmente em épocas de grande movimento, como o final do ano”, comenta o inspetor da PRF, José Márcio Gomes.

Já nas rodovias mineiras, 160 infrações foram registradas. “Entre os motivos, estão embriaguez ao volante, ultrapassagem em local proibido, falta do uso do cinto de segurança, farol do carro apagado, além do excesso de velocidade”, informou o comandante do Pelotão de Trânsito Rodoviário da PMR, tenente Jader Oliveira.

Para os próximos dias, a fiscalização continua intensificada. “É importante ressaltar que iremos manter nossas operações até o próximo dia 31, por causa da virada de ano. Orientamos o condutor para que ele tenha uma postura defensiva em relação à direção, respeitando os limites de velocidade, de sinalização, não ultrapassando em local proibido, tendo em mente que ele precisa chegar são e salvo em seu local de destino”, ressaltou o tenente.

MOVIMENTO NAS ESTRADAS



Segundo Gomes, o movimento nas estradas foi bem maior durante o período, porém, dentro do esperado. A expectativa do órgão era de que o fluxo crescesse em torno de 50% e, durante o fim de semana, houve um aumento de 30 % do volume de carros nas estradas. A maioria, seguiu em direção a cidades do litoral do país, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

O inspetor espera que durante os próximos dias as estradas continuem movimentadas. “Estamos próximos do ano novo, um período de grandes aglomerações no trânsito. Além disso, temos o período de férias”, destaca. Gomes ainda orienta os motoristas. “Existe muita gente indo e voltando para os mesmos locais, assim os cuidados com a direção devem ser redobrados para evitar os acidentes nos trechos”, reforça.