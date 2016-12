Colisão entre carros na BR-265 deixa três jovens feridos

Três jovens se acidentaram em uma colisão entre uma caminhonete e um carro na BR-265, altura do quilômetro 209, em Barbacena, neste sábado, 24. As vítimas, um rapaz de 26, e uma jovem de 20 anos estavam na caminhonete quando o motorista perdeu o controle do veículo devido à pista molhada e entrou na contramão atingindo o outro carro. A moça ficou presa dentro do carro e precisou ser retirada pelo Corpo de Bombeiros. No segundo automóvel estava um homem de 28 anos. As vítimas apresentavam escoriações pelo corpo e foram conduzidas ao hospital. Os três foram submetidos ao teste do bafômetro e nada foi constatado.