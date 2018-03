Parceria do serviço de Cardiologia do HU-UFJF e Faefid avalia 69 adolescentes que querem jogar futebol

A equipe do Serviço de Cardiologia do HU-UFJF está avaliando, desde a última sexta-feira, 9, 69 adolescentes, entre 14 e 17 anos, inscritos no projeto Futebol/UFJF, coordenado pelo professor Marcelo de Oliveira Matta. Os adolescentes que sonham em se tornar jogadores de sucesso e passam por uma peneira de talentos vão participar de competições oficiais e para isso precisam apresentar atestado cardiológico. Após uma reunião na terça-feira,6, a parceria foi firmada.



Além da importância da parceria, a ação também serve de alerta para que os pais ou responsáveis fiquem atentos para a necessidade da avaliação cardiológica antes do início de qualquer atividade física. De acordo com Chefe do Serviço de Cardiologia do HU-UFJF-Ebserh, Hélio Lima Brito Júnior, será feita a avaliação cardiológica com emissão de atestado conforme padrão estabelecido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Os adolescentes foram divididos em cinco turmas e serão avaliados até a próxima sexta-feira, 16, no período da tarde.

O projeto Futebol/UFJF é uma atividade de extensão e realiza seletivas na busca dos melhores talentos de futebol da comunidade e atende meninos na faixa de idade de 10 a 17 anos. Atualmente 140 estão inscritos no projeto. A avaliação no serviço de cardiologia será dos que integram a faixa do sub-15(infantil) e sub-17(juvenil) e serão inscritos na Federação Mineira de Futebol (FMF). De acordo com Hélio Brito, a Sociedade Européia de Cardiologia já preconiza que crianças e adolescentes que querem praticar esporte passem por avaliação cardiológica. Os adolescentes vão passar por consulta e farão eletrocardiograma.

Os atendimentos foram agendados pelo Chefe da Unidade de Clínica Médica (UCM) do HU-UFJF/EBSERH, Samir Resende Guimarães Souza, e os atendimentos ficarão sob a responsabilidade dos médicos Vagner Silva, Glauco Bonato e Leandro Pimentel.



“Este pedido se justifica pelo fato de termos a segurança de que todos os atletas estarão em plenas condições cardíacas para atender as demandas dos treinamentos e dos jogos, bem como se adequar às exigências da Federação Mineira de Futebol (FMF), que determina a apresentação de um laudo médico declarando que o atleta se encontra apto para a prática do Futebol no ato da inscrição dos futebolistas na federação”, explicou o professor Marcelo de Oliveira Matta, coordenador do projeto.

