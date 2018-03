JF Vôlei, já rebaixado, perde em sua última partida da temporada em casa

E a vitória em Juiz de Fora ficou na conta dos gaúchos, que bateram o JF Vôlei no ginásio da UFJF por 3 sets a 1 (parciais de 27/25, 25/18, 19/25 e 25/20) e carimbaram a vaga à próxima fase. O ponteiro Rodrigo, do Canoas, levou o prêmio Viva Vôlei.

Com o resultado, o JF Vôlei manteve-se na penúltima colocação, com 8 pontos, um a mais que o lanterna Copel/Telecom/Maringá, e fará sua despedida da competição no próximo sábado, 17, fora de casa, quando enfrenta o Corinthians/Guarulhos.

O primeiro set foi bastante intenso. Os dois times aproveitaram as oportunidades, que tiveram, especialmente, em saques. Com isso, a parcial foi alta, sendo 27 a 25 para equipe gaúcha.

No segundo set, desta vez, exploraram os pontos nos bloqueios simples ou até mesmo sem posição. A partida terminou em 25-18, caminhada tranquila para vitória.

O set anterior foi tranquilo, entretanto, no terceiro o Corinthians apertou nas jogadas de ataque. O time do Sul tentava reagir, porém sem êxito pela bela atuação de Rômulo.

As duas equipes seguiram com um bom ritmo, com diferença para leve vantagem da rede de gaúcha: 12 a 12. Com o jogo igual, o ponto de desequilíbrio foi a passagem de Eduardo pelo saque, que deixou os visitantes com 19 a 17 no placar. Deste modo, time gaúcho fechou o placar por 3 sets a 1.

Após a partida, o técnico do JF Vôlei, Henrique Furtado, destacou o empenho de seus jogadores, que mantiveram o mesmo espírito de luta, apesar do já anunciado rebaixamento, lamentando que a despedida da torcida tenha sido com uma nova derrota. “O time lutou muito, fez o melhor que pôde. Tenho muito orgulho desses jogadores, que se entregaram, se esforçaram. Infelizmente não tivemos os resultados positivos, mas falei após a partida para seguirem de cabeça erguida para o próximo jogo.”