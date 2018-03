Settra disponibiliza ônibus extras para jogos no Estádio Municipal neste fim de semana

Para atender os torcedores que prestigiarão as partidas do Tupynambás contra o Ipatinga, neste sábado, 10, às 11 horas, e do Tupi contra o Democrata, no domingo, 11, às 17 horas, ambas no Estádio Municipal “Radialista Mário Helênio, a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) disponibilizará ônibus extras.



A partir das 9h30 de sábado, os carros da Linha 517 (Estádio) sairão da Avenida Presidente Itamar Franco, em frente à Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon). Já no domingo, os veículos começarão a rodar a partir das 15h30, partindo do mesmo local.



O trajeto nos dois dias, no sentido Centro/bairro, será pelas avenidas Presidente Itamar Franco e Eugênio do Nascimento, até o estádio. Na volta, o percurso será pelas avenidas Eugênio do Nascimento e Presidente Itamar Franco, Brasil (margem direita), Ponte Nelson Silva, Avenida Brasil (margem esquerda), Ponte Antônio Carlos e Avenida Presidente Itamar Franco (em frente ao Procon).



Em ambos os dias, será permitido embarque ao longo do trajeto, e cobrada tarifa normal, de R$ 3,10.